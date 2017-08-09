Экстремизм во Владивостоке жестко пресекают силовики
Житель Владивостока осужден за экстремизм в соцсетях, сообщает ИА «Deita.ru».
Житель Владивостока осужден за экстремизм в соцсетях, сообщает ИА «Deita.ru».
Как пояснил сам фигурант, размещая данную информацию, он хотел ознакомить подписчиков и посетителей его страницы со своими взглядами на жизнь. Ксенофоб понимал, что это ведет к разжиганию ненависти и вражды в отношении нескольких национальностей, а также унижало их достоинство.
Мужчине назначили принудительные работы на срок 1 год 6 месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства.
Дело рассмотрено в особом порядке, фигурант вину в инкриминируемом деянии признал в полном объеме, сообщает прокуратура Приморья.
Михаил Грач.