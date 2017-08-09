Экстремизм во Владивостоке жестко пресекают силовики

Как пояснил сам фигурант, размещая данную информацию, он хотел ознакомить подписчиков и посетителей его страницы со своими взглядами на жизнь. Ксенофоб понимал, что это ведет к разжиганию ненависти и вражды в отношении нескольких национальностей, а также унижало их достоинство.