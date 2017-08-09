Четыре человека пострадали в ночной аварии в Новосибирске
Авария произошла в Заельцовском районе, пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, рассказали в ГИБДД.
Авария произошла в Заельцовском районе, пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, рассказали в ГИБДД.
Четыре человека пострадали в ночной аварии в Новосибирске, об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Авария произошла вечером 8 августа в Заельцовском районе на улице Дачное шоссе.
Столкнулись автомобиль «Хендай Солярис» и «Тойота Марк 2».
Пострадали четверо — 25-летний водитель «Хендая» получил травму головы, 27-летний пассажир данного авто получил травму ключицы, 25-летний пассажир получил ушибы и ссадины.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.