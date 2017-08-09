На пожаре в Омске спасли 11 человек и двух попугаев

Накануне, 8 августа, в Кировском округе загорелся девятиэтажный дом. Как сообщает ГУ МЧС по Омской области, звонок с сообщением о пожаре поступил в 17:44.

Когда спасатели прибыли на место, из открытого окна квартиры на первом этаже валил чёрный дым. Густым дымом был затянут и весь подъезд. До приезда пожарных 15 жильцам удалось самостоятельно выбраться на улицу. Остальные оставались внутри.

Специалисты газодымозащитной службы спасли из квартир 11 человек, в том числе троих детей. Одна девушка вынесла клетку с двумя попугайчиками.

С пламенем и дымом боролись 22 сотрудника МЧС на пяти пожарных машинах. К 18:27 пожар был потушен.