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08:28 (мск), источник: Om1.ru

На пожаре в Омске спасли 11 человек и двух попугаев

Из-за жильца, который не умеет пользоваться электроприборами, загорелась панельная девятиэтажка.

Накануне, 8 августа, в Кировском округе загорелся девятиэтажный дом. Как сообщает ГУ МЧС по Омской области, звонок с сообщением о пожаре поступил в 17:44.

Когда спасатели прибыли на место, из открытого окна квартиры на первом этаже валил чёрный дым. Густым дымом был затянут и весь подъезд. До приезда пожарных 15 жильцам удалось самостоятельно выбраться на улицу. Остальные оставались внутри.

Специалисты газодымозащитной службы спасли из квартир 11 человек, в том числе троих детей. Одна девушка вынесла клетку с двумя попугайчиками.

С пламенем и дымом боролись 22 сотрудника МЧС на пяти пожарных машинах. К 18:27 пожар был потушен.

Квартира на первом этаже закоптилась. Огонь уничтожил вещи хозяев. Пожарные уже определили, почему квартира загорелась. Её жильцы нарушили правила пожарной безопасности, пользуясь электроприборами. Материальный ущерб ещё предстоит подсчитать.

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