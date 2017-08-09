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08:19 (мск), источник: УралПолит.ру

Микроавтобус влетел в КамАЗ с арбузами на челябинском тракте. Есть погибшие

ЧЕЛЯБИНСК, 9 августа, ИА УралПолит.Ru. В ночь на среду, 9 августа, на челябинской трассе произошла смертельная авария с участием КамАЗа и пассажирского микроавтобуса.

Мощное ДТП произошло около 4 часов утра на 150-м километре челябинского тракта. По предварительным данным, водитель Citroen Jumper с прицепом М3С А817730 двигался в сторону уральской столицы, когда столкнулся с КамАЗом 5320 с прицепом СЗАП 8352.

В результате аварии пассажирка микроавтобуса, находившаяся на переднем сидении, скончалась на месте. Водителя и еще пятерых раненых пассажиров микроавтобуса госпитализировали в больницу Сысерти. В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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