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08:49 (мск), источник: Om1.ru

Омич в марлевой маске ограбил аптеку, приклеив фармацевта скотчем к стулу

Неизвестный в ночи ворвался в аптеку на Заозёрной и выгреб из кассы 64 тысячи рублей.

Ночью в круглосуточную аптеку на улице Заозёрной в Омске проник мужчина в медицинской маске и напал на фармацевта. Он примотал женщину скотчем к стулу и отправился изучать кассу. Забрав оттуда 64 тысячи рублей, неизвестный скрылся.

Кое-как выпутавшись из скотча, фармацевт набрала номер полиции. На место тут же выехала следственно-оперативная группа.

Как рассказывает УМВД по Омской области, в розыске подозреваемого участвовали как оперативники, так и наружные службы полиции. Наконец налётчика удалось задержать. Им оказался 23-летний омич. Он проходит фигурантом по нескольким уголовным делам, в числе которых серия краж и грабежей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Грабёж, совершённый с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». Любителю марлевых повязок грозит до семи лет колонии.

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