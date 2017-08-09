Омич в марлевой маске ограбил аптеку, приклеив фармацевта скотчем к стулу

Ночью в круглосуточную аптеку на улице Заозёрной в Омске проник мужчина в медицинской маске и напал на фармацевта. Он примотал женщину скотчем к стулу и отправился изучать кассу. Забрав оттуда 64 тысячи рублей, неизвестный скрылся.

Кое-как выпутавшись из скотча, фармацевт набрала номер полиции. На место тут же выехала следственно-оперативная группа.

Как рассказывает УМВД по Омской области, в розыске подозреваемого участвовали как оперативники, так и наружные службы полиции. Наконец налётчика удалось задержать. Им оказался 23-летний омич. Он проходит фигурантом по нескольким уголовным делам, в числе которых серия краж и грабежей.