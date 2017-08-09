В Финляндии исчезла группа сборщиков ягод из Украины

Источник: БЕЛТА

Украинцы и эстонцы приехали в Финляндию на сезонные заработки — сбор лесных ягод. После прибытия к месту работ на севере страны, вблизи города Ююка, в последний момент их размещение было отменено.

«Цепочка странных событий началась 30 июля, когда секретарю местного охотничьего клуба Суло Сухонену позвонили и сообщили, что группа иностранных сборщиков ягод требует временного размещения», — пишет Yle. Сборщиков привезли в домик охотничьего клуба в Тууповаара. В течение недели местные жители помогали группе с питанием. 8 августа выяснилось, что сборщиков увезли.

Местонахождение группы сейчас неизвестно.