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08:27 (мск), источник: БЕЛТА

В Финляндии исчезла группа сборщиков ягод из Украины

9 августа, Киев /БЕЛТА — УКРИНФОРМ/. В городке Тууповаара в Финляндии исчезли 37 украинцев и 3 эстонца, которые прибыли на заработки. Об этом пишет финская телерадиокомпания Yle.

Источник: БЕЛТА

Украинцы и эстонцы приехали в Финляндию на сезонные заработки — сбор лесных ягод. После прибытия к месту работ на севере страны, вблизи города Ююка, в последний момент их размещение было отменено.

«Цепочка странных событий началась 30 июля, когда секретарю местного охотничьего клуба Суло Сухонену позвонили и сообщили, что группа иностранных сборщиков ягод требует временного размещения», — пишет Yle. Сборщиков привезли в домик охотничьего клуба в Тууповаара. В течение недели местные жители помогали группе с питанием. 8 августа выяснилось, что сборщиков увезли.

Местонахождение группы сейчас неизвестно.

Никто из «ягодных оптовиков», с которыми новостной службе Yle удалось связаться, ничего не знает про эту группу сборщиков. Полиция их искать не намерена.

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