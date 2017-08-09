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09:19 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

СК начал проверку после жалобы челябинки на халатность врачей

СК начал проверку после жалобы челябинки на халатность врачей.

Следственные органы проверят качество оказания женщине медицинской помощи при проведении операции в одной из городских больниц.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу СК.

Как ранее сообщал cheltv.ru, жительница Челябинска Любовь Богатырева пожаловалась на действия врачей, которые привели к тяжелым последствиям для здоровья. Женщина считает, что могла умереть. Сначала из-за неправильного лечения, назначенного терапевтом, а затем и хирурга, который якобы «забыл» в теле пациентки дренажную трубку. Женщина почувствовала себя плохо еще в ноябре прошлого года. Лечение, назначенное терапевтом, привело только к ухудшению самочувствия. Ее госпитализировали с гнойным воспалением и экстренно прооперировали в одной из областных больниц. Месяц пациентка провела в реанимации, а спустя еще семь месяцев, в течение которых боль не утихала, сделала компьютерную томографию. По результатам выяснилось, что внутри нее может находиться инородное тело. Сейчас ей предстоит повторная операция.

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