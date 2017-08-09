СК начал проверку после жалобы челябинки на халатность врачей.

Как ранее сообщал cheltv.ru, жительница Челябинска Любовь Богатырева пожаловалась на действия врачей, которые привели к тяжелым последствиям для здоровья. Женщина считает, что могла умереть. Сначала из-за неправильного лечения, назначенного терапевтом, а затем и хирурга, который якобы «забыл» в теле пациентки дренажную трубку. Женщина почувствовала себя плохо еще в ноябре прошлого года. Лечение, назначенное терапевтом, привело только к ухудшению самочувствия. Ее госпитализировали с гнойным воспалением и экстренно прооперировали в одной из областных больниц. Месяц пациентка провела в реанимации, а спустя еще семь месяцев, в течение которых боль не утихала, сделала компьютерную томографию. По результатам выяснилось, что внутри нее может находиться инородное тело. Сейчас ей предстоит повторная операция.