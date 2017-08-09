СК начал проверку после жалобы челябинки на халатность врачей
СК начал проверку после жалобы челябинки на халатность врачей.
СК начал проверку после жалобы челябинки на халатность врачей.
Следственные органы проверят качество оказания женщине медицинской помощи при проведении операции в одной из городских больниц.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
Как ранее сообщал cheltv.ru, жительница Челябинска Любовь Богатырева пожаловалась на действия врачей, которые привели к тяжелым последствиям для здоровья. Женщина считает, что могла умереть. Сначала