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10:09 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Женщина погибла, мужчина пострадал в ДТП в Ростовской области

Женщина погибла, мужчина пострадал в результате ДТП в Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, авария произошла 8 августа в 21.00 на 16-м километре дороги Сальск — Городовиковск.

По предварительным данным, автомобиль Hyundai Accent, водитель которого не выбрал безопасную дистанцию, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении скутером.

В результате ДТП пассажирка скутера погибла, водитель с травмами доставлен в больницу.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

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