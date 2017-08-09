Женщина погибла, мужчина пострадал в ДТП в Ростовской области
Женщина погибла, мужчина пострадал в результате ДТП в Ростовской области.
Женщина погибла, мужчина пострадал в результате ДТП в Ростовской области.
Как сообщает
По предварительным данным, автомобиль Hyundai Accent, водитель которого не выбрал безопасную дистанцию, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении скутером.
В результате ДТП пассажирка скутера погибла, водитель с травмами доставлен в больницу.
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.