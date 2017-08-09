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08:41 (мск), источник: Newslab.ru

«Это был живой ребенок, а не кукла»: оскандалившийся водитель BMW признался в жестокости

Житель Зеленогорска подвергал опасности жизнь собственного грудного ребенка и снимал эксперименты на камеру.

Автор шокирующих фотографий и видео, на которых запечатлены опасные трюки с ребенком, рассказал красноярским следователям о своем поступке. Ему грозит уголовное дело за создание угрозы жизни малыша.

Напомним, скандал вокруг жителя города Зеленогорска разразился после того, как интернет-пользователи увидели на его странице в социальной сети необычные фотографии и видеозапись. Он снял катание ребенка на окне машины BMW на большой скорости. Также он поделился с подписчиками фотографией, на которой он стоит на краю крыши многоэтажного жилого дома и держит за ногу грудного ребенка.

Как оказалось, такие эксперименты мужчина ставил над собственной дочерью. Как рассказала Newslab.ru старший помощник руководителя ГСУ СК по краю Ольга Шаманская, сначала мужчина уверял, что на кадрах запечатлена интерактивная кукла, но не смог ее предоставить. Позже он признался, что в опасных трюках участвовала его дочь 2015 года рождения. Свой поступок он никак не объяснил. Известно, что снимки и видео были сделаны зимой и летом 2016 года.

Мужчина вместе с супругой воспитывает еще одного ребенка — девочку 2017 года рождения. Семья характеризуется положительно. Хотя отец официально нигде не работает, дети живут в достатке.

В настоящее время следователи продолжают проверку по данному факту. Уже сегодня они намерены решить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении отца, который подвергает опасности жизнь грудного ребенка.

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