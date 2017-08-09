Приговор выслушает один из убийц сына хабаровского бизнесмена

Напомним, в январе 2017 года злоумышленник вместе с приятелем похитил сына хабаровского бизнесмена. Фигуранты требовали, чтобы родственники пленника выплатили им 20 миллионов рублей. Позже, испугавшись наказания, мужчины решили избавиться от потерпевшего. Они задушили его, а труп вывезли в район села Ильинка и сожгли на пустыре возле железнодорожной станции.