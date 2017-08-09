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08:47 (мск), источник: AmurMedia.ru

Жизнь человека унесла авария на автодороге Лидога — Ванино в Хабаровском крае

Еще два человека получили травмы различной тяжести.

Хабаровск, 9 августа, AmurMedia.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло в минувший вторник на автодороге Лидога — Ванино в Хабаровском крае. Погиб водитель улетевшего в кювет Mitsubishi Pajero, еще два человека получили различные травмы, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю.

Как следует из оперативной сводки, дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в минувший вторник, 8 августа, днем на 162 км автодороги Лидога — Ванино. Водитель Mitsubishi Pajero, двигаясь со стороны села Лидога в сторону Ванино, не выбрал безопасную скорость движения, а также не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства, в результате чего внедорожник съехал в кювет по ходу своего движения с последующим опрокидыванием.

В результате аварии рулевой Mitsubishi Pajero погиб на месте происшествия и два пассажира получили травмы.

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