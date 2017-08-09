Крупное ДТП парализовало движение по Варшавскому шоссе

Как отмечается на сайте столичного главка МЧС РФ, прибывшие к месту аварии спасатели быстро ликвидировали возгорание, общая площадь которого составила около 50 квадратных метров.

Между тем без жертв и пострадавших не обошлось. Как сообщает ТАСС, в результате аварии один человек погиб, и еще двое пострадали. Кроме того, из-за ДТП пришлось перекрыть Варшавское шоссе: в настоящее время движение осуществляется по дублеру.