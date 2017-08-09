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08:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Крупное ДТП парализовало движение по Варшавскому шоссе

В среду, 9 августа, в 05:11 мск серьезное ДТП случилось на пересечении Варшавского шоссе и Сумской улицы в Москве. Там столкнулись четыре автомобиля, включая два грузовых. После этого все четыре машины загорелись.

Как отмечается на сайте столичного главка МЧС РФ, прибывшие к месту аварии спасатели быстро ликвидировали возгорание, общая площадь которого составила около 50 квадратных метров.

Между тем без жертв и пострадавших не обошлось. Как сообщает ТАСС, в результате аварии один человек погиб, и еще двое пострадали. Кроме того, из-за ДТП пришлось перекрыть Варшавское шоссе: в настоящее время движение осуществляется по дублеру.

Кстати, напомним о другой аварии, недавно произошедшей в Москве. Так, в ночь на 6 августа на юго-востоке столицы столкнулись машина скорой помощи и легковушка. От удара автомобиль с медиками перевернулся на бок.

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