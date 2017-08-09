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08:50 (мск), источник: Губерния онлайн

Глава Кукана: Дорога по-прежнему размыта, топливо для электростанции заканчивается

В местных магазинах уже нет сигарет и муки, а к воскресенью жители могут остаться еще и без света.

Источник: РИА "Новости"

Поселок Кукан и еще два населенных пункта в Хабаровском районе, возможно, останутся без электричества к концу этой недели. Из-за размытой дороги сельчане вот уже пятые сутки не могут выехать в Биробиджан, чтобы пополнить запасы топлива для дизельной электростанции. Кончаются и продукты, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что отдаленные поселки Кукан и Догордон, а также село Наумовка оказались отрезаны от Биробиджана в субботу, 5 августа. До циклона сельчане закупали все необходимое в столице ЕАО, до которой можно было доехать на машине менее чем за два часа, но с приходом дождей трассу размыло.

«Дефицит продуктов в магазинах и ларьках начался еще вчера, но с проблемой жители как-то справлялись — почти у всех есть огороды, соленья в погребе. Кстати, сигареты и муку уже нигде не купишь. Сегодня же возникла еще одна незадача: солярки для дизельной электростанции, которая обеспечивает наше и еще два села, осталось на несколько дней, максимум до 13 августа», — рассказал глава Куканского сельского поселения Иван Кузнецов.

Ремонт поврежденного участка трассы Биробиджан — Кукан дорожники собирались закончить к 9 августа. Сегодня сельчане попытались проехать по дороге на тяжелых грузовиках, но через час были вынуждены вернуться обратно.

«Я лично ездил до ближайшего к поселку размыва и никаких рабочих там не видел», — утверждает глава Куканского поселения.

Тем временем пресс-служба правительства Хабаровского края сообщила, что сегодня в 14:00 в Кукан вылетел вертолет Ми-8 с продовольствием и медикаментами на борту. Помочь жителям отдаленного поселка распорядился губернатор.

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