Глава Кукана: Дорога по-прежнему размыта, топливо для электростанции заканчивается
В местных магазинах уже нет сигарет и муки, а к воскресенью жители могут остаться еще и без света.
В местных магазинах уже нет сигарет и муки, а к воскресенью жители могут остаться еще и без света.
Поселок Кукан и еще два населенных пункта в Хабаровском районе, возможно, останутся без электричества к концу этой недели.
Напомним, что отдаленные поселки Кукан и Догордон, а также село Наумовка оказались отрезаны от Биробиджана в субботу, 5 августа. До циклона сельчане закупали все необходимое в столице ЕАО, до которой можно было доехать на машине менее чем за два часа, но с приходом дождей трассу размыло.
«Дефицит продуктов в магазинах и ларьках начался еще вчера, но с проблемой жители
Ремонт поврежденного участка трассы Биробиджан — Кукан дорожники собирались закончить к 9 августа. Сегодня сельчане попытались проехать по дороге на тяжелых грузовиках, но через час были вынуждены вернуться обратно.
«Я лично ездил до ближайшего к поселку размыва и никаких рабочих там не видел», — утверждает глава Куканского поселения.
Тем временем