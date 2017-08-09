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09:15 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинка, пострадавшая в ДТП в Кипре, пока нетранспортабельна

Жительница Челябинска, серьезно пострадавшая в ДТП в Кипре, пока нетранспортабельна. Об этом 8 августа Министерству здравоохранения Челябинской области сообщили из Посольства РФ на Кипре.

Источник: Uralpress.ru

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ведомства, при улучшении самочувствия женщина сразу же будет транспортирована в Россиию.

Как уже сообщало агентство, 29 июля 57-летнюю челябинку, находящуюся на отдыхе на Кипре, сбил автомобиль, когда она переходила дорогу в районе отеля. В тяжёлом состоянии россиянку госпитализировали в центральную больницу Никосии.

Министерство здравоохранения Челябинской области по поручению губернатора Бориса Дубровского оказывает всю необходимую помощь челябинке.

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