Челябинка, пострадавшая в ДТП в Кипре, пока нетранспортабельна

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ведомства, при улучшении самочувствия женщина сразу же будет транспортирована в Россиию.

Как уже сообщало агентство, 29 июля 57-летнюю челябинку, находящуюся на отдыхе на Кипре, сбил автомобиль, когда она переходила дорогу в районе отеля. В тяжёлом состоянии россиянку госпитализировали в центральную больницу Никосии.