Первого замглавы ГУФСИН Ростовской области обвиняют в превышении полномочий
Первому заместителю начальника ГУФСИН России по Ростовской области Дмитрию Молокову предъявлено обвинение в превышении полномочий.
Первому заместителю начальника ГУФСИН России по Ростовской области Дмитрию Молокову предъявлено обвинение в превышении полномочий.
Как сообщает следственное управление СКР по региону, Дмитрию Молокову инкриминируется ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
По данным следствия, обвиняемый и сотрудниками межобластной туберкулезной больницы № 19 ГУФСИН России по Ростовской области по предварительному сговору укрыли от регистрации и учета факт покушения на убийство осужденного, оформив его как несчастный случай.
В настоящее время Дмитрий Молоков временно отстранен от занимаемой должности по решению суда.
Следователи устанавливают обстоятельства инкриминируемого сотруднику ГУФСИН преступления.
Напомним, ранее по подозрению в получении взятки были задержаны бывший начальник ГУФСИН России по Ростовской области Сергей Смирнов и его заместитель Сергей Ральников.