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10:04 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Первого замглавы ГУФСИН Ростовской области обвиняют в превышении полномочий

Первому заместителю начальника ГУФСИН России по Ростовской области Дмитрию Молокову предъявлено обвинение в превышении полномочий.

Как сообщает следственное управление СКР по региону, Дмитрию Молокову инкриминируется ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По данным следствия, обвиняемый и сотрудниками межобластной туберкулезной больницы № 19 ГУФСИН России по Ростовской области по предварительному сговору укрыли от регистрации и учета факт покушения на убийство осужденного, оформив его как несчастный случай.

В настоящее время Дмитрий Молоков временно отстранен от занимаемой должности по решению суда.

Следователи устанавливают обстоятельства инкриминируемого сотруднику ГУФСИН преступления.

Напомним, ранее по подозрению в получении взятки были задержаны бывший начальник ГУФСИН России по Ростовской области Сергей Смирнов и его заместитель Сергей Ральников.

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