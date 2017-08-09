Первого замглавы ГУФСИН Ростовской области обвиняют в превышении полномочий

Как сообщает следственное управление СКР по региону, Дмитрию Молокову инкриминируется ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По данным следствия, обвиняемый и сотрудниками межобластной туберкулезной больницы № 19 ГУФСИН России по Ростовской области по предварительному сговору укрыли от регистрации и учета факт покушения на убийство осужденного, оформив его как несчастный случай.

В настоящее время Дмитрий Молоков временно отстранен от занимаемой должности по решению суда.

Следователи устанавливают обстоятельства инкриминируемого сотруднику ГУФСИН преступления.