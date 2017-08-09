Последнего сбежавшего воспитанника спецшколы для трудных подростков нашли в Приангарье

Источник: IrkutskMedia.ru

Последний беглец из учебно-воспитательного учреждения в поселке Тельма обнаружен в Осе в Иркутской области накануне 8 августа. Известно, что каких-либо противоправных действий ни он, ни в отношении него не совершалось. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В результате непрекращающихся поисков правоохранители нашли 16-летнего юношу в Осе.

«Во время поисков было задействовано 25 поисковых групп из числа сотрудников наружных служб полиции, в том числе подразделений ОДН, ГИБДД, ППС, а также оперативников», — отметили в ведомстве.

Кроме того, на их розыск были ориентированы сотрудники полиции Иркутска, Ангарска, Черемхова, Зимы и Усть-Кута.

Напомним, Последнего беглеца из учебно-воспитательного учреждения предстояло найти в Иркутской области 2 августа. Всего из спецшколы в Усольском районе сбежал 21 воспитанник, из них 20 уже было обнаружено.