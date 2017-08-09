Последнего сбежавшего воспитанника спецшколы для трудных подростков нашли в Приангарье
Противоправные действия не совершались как юношей, так и в отношении него.
Противоправные действия не совершались как юношей, так и в отношении него.
Последний беглец из
В результате непрекращающихся поисков правоохранители нашли 16-летнего юношу в Осе.
«Во время поисков было задействовано 25 поисковых групп из числа сотрудников наружных служб полиции, в том числе подразделений ОДН, ГИБДД, ППС, а также оперативников», — отметили в ведомстве.
Кроме того, на их розыск были ориентированы сотрудники полиции Иркутска, Ангарска, Черемхова, Зимы и
Напомним, Последнего беглеца из
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что 21 подросток сбежал из