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08:59 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Последнего сбежавшего воспитанника спецшколы для трудных подростков нашли в Приангарье

Противоправные действия не совершались как юношей, так и в отношении него.

Источник: IrkutskMedia.ru

Последний беглец из учебно-воспитательного учреждения в поселке Тельма обнаружен в Осе в Иркутской области накануне 8 августа. Известно, что каких-либо противоправных действий ни он, ни в отношении него не совершалось. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В результате непрекращающихся поисков правоохранители нашли 16-летнего юношу в Осе.

«Во время поисков было задействовано 25 поисковых групп из числа сотрудников наружных служб полиции, в том числе подразделений ОДН, ГИБДД, ППС, а также оперативников», — отметили в ведомстве.

Кроме того, на их розыск были ориентированы сотрудники полиции Иркутска, Ангарска, Черемхова, Зимы и Усть-Кута.

Напомним, Последнего беглеца из учебно-воспитательного учреждения предстояло найти в Иркутской области 2 августа. Всего из спецшколы в Усольском районе сбежал 21 воспитанник, из них 20 уже было обнаружено.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что 21 подросток сбежал из учебно-воспитательного учреждения в Тельме в Иркутской области 31 июля. Следственный комитет проводил доследственную проверку по данному факту.

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