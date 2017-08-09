Приморской наркоторговке грозит прожить в колонии до 70 лет

Сотрудниками полиции на станции «Уссурийск» задержана 50-летняя жительница Приморья, которая продала лицу, осуществляющему контрольную закупку, более одного грамма синтетического наркотика, известного как «скорость», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

В гостиничном номере, где временно проживала злоумышленница, стражи правопорядка произвели обыск и изъяли порядка 14 граммов сильнодействующих синтетических наркотиков.

В настоящее время женщина нигде не работает. Ранее она была судима за незаконное хранение наркотических средств.