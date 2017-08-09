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09:11 (мск), источник: АиФ Челябинск

Жертв четырех мошенниц ищут в Челябинске

Женщины занимали деньги под предлогом помощи больным родственникам.

Полицейские в Челябинске разыскивают жертв четырёх женщин, которые похищали деньги под предлогом помощи больному родственнику, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Незнакомки подходили к пенсионерам на остановках, у больниц или возле онкологического центра и рассказывали историю о якобы находящемся в тяжёлой ситуации близком человеке, которому нужны деньги на срочное лечение. Злоумышленницы сообщали, что не могут снять деньги со своей карты, и просили сумму в долг, предлагая в залог золотые украшения. В дальнейшем потерпевшие не могли связаться с женщинами, а украшения оказывались дешёвой бижутерией.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения», — уточнили в ведомстве.

Всех, кто пострадал от действий задержанных, просят обратиться в полицию по телефонам 8 (351) 267−72−50 или 02.

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