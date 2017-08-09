Жертв четырех мошенниц ищут в Челябинске

Незнакомки подходили к пенсионерам на остановках, у больниц или возле онкологического центра и рассказывали историю о якобы находящемся в тяжёлой ситуации близком человеке, которому нужны деньги на срочное лечение. Злоумышленницы сообщали, что не могут снять деньги со своей карты, и просили сумму в долг, предлагая в залог золотые украшения. В дальнейшем потерпевшие не могли связаться с женщинами, а украшения оказывались дешёвой бижутерией.