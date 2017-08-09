Жертв четырех мошенниц ищут в Челябинске
Женщины занимали деньги под предлогом помощи больным родственникам.
Женщины занимали деньги под предлогом помощи больным родственникам.
Полицейские в Челябинске разыскивают жертв четырёх женщин, которые похищали деньги под предлогом помощи больному родственнику, сообщают в
Незнакомки подходили к пенсионерам на остановках, у больниц или возле онкологического центра и рассказывали историю о якобы находящемся в тяжёлой ситуации близком человеке, которому нужны деньги на срочное лечение. Злоумышленницы сообщали, что не могут снять деньги со своей карты, и просили сумму в долг, предлагая в залог золотые украшения. В дальнейшем потерпевшие не могли связаться с женщинами, а украшения оказывались дешёвой бижутерией.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения», — уточнили в ведомстве.
Всех, кто пострадал от действий задержанных, просят обратиться в полицию по телефонам