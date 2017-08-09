Жители Перми жалуются на отключение газа

«Вчера ранним утром всему нашему подъезду отключили по неизвестной причине газ. Просто выкрутили часть трубы. У нас 40 квартир, что будет дальше? От газсервиса нет объяснений. Газовики! Что вам сделал 5-й подъезд дома по ул. Советской Армии -49? Как теперь нам быть? Покупать электроприборы?», — говорится в сообщении.