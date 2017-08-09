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09:54 (мск), источник: АиФ Прикамье

Жители Перми жалуются на отключение газа

Без газоснабжения остались несколько подъездов.

Источник: Reuters

Пермяки пожаловались в социальных сетях на отключение газа.

«Вчера ранним утром всему нашему подъезду отключили по неизвестной причине газ. Просто выкрутили часть трубы. У нас 40 квартир, что будет дальше? От газсервиса нет объяснений. Газовики! Что вам сделал 5-й подъезд дома по ул. Советской Армии -49? Как теперь нам быть? Покупать электроприборы?», — говорится в сообщении.

Как поясняет Cаll-центр главы города, газоснабжение в 5 подъезде отключено вследствие утечки газа в кране на вводе в дом. Кроме того, с 14.55 7 августа вследствие пожара в квартире № 41 по ул. Вильямса, 16 отключено газоснабжение одного стояка.

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