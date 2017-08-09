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09:21 (мск), источник: Sputnik.by

Число жертв мощного землетрясения в Китае достигло 19 человек

МИНСК, 9 авг — Sputnik. В результате землетрясения магнитудой 7,0, произошедшего в провинции Сычуань на северо-западе КНР, погибли 19 человек.

Источник: Sputnik.by

Толчки были столь сильными, что они могли ощущаться в 1,2 тысячи километров от эпицентра — то есть в столице страны Пекине. После этого было зафиксировано более 100 афтершоков. Подземные толчки привели к разрушению 90 строений. По данным властей, землетрясение также привело к сходу оползней.

Власти сообщили, что число погибших в результате землетрясения достигло 19 человек (ранее сообщали о 13 жертвах), пострадавших — 164. Китайские медики отмечают, что 28 пострадавших серьезно ранены.

Информации о том, что среди погибших были иностранные туристы, пока что не поступало. Сычуань не самое популярное место для туристов: в столь отдаленных регионах редко бывает большое число иностранцев, что, скорее всего, означает, что погибшие, скорее всего, являются гражданами Китая. Последствия землетрясения в Китае.

Землетрясение произошло в том же регионе, что и землетрясение магнитудой 8,0 в 2008 году, в результате которого пропали или погибли 87 тысяч человек.

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