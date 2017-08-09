В Перми за два месяца в ДТП пострадали 37 детей
В Госавтоинспекции подвели итоги по количеству автомобильных аварий с участием детей. За июнь и июль 2017 года в Перми произошло 34 таких ДТП. В них пострадали 37 несовершеннолетних.
В Госавтоинспекции подвели итоги по количеству автомобильных аварий с участием детей. За июнь и июль 2017 года в Перми произошло 34 таких ДТП. В них пострадали 37 несовершеннолетних.
В ГИБДД отмечают, что в июне дорожных происшествий было 12, а в июле их число выросло до 23. Один из факторов — беспечность водителей на дороге — в 26 случаях дети получили различные травмы по их вине.
«В хорошую погоду водители меньше задумываются о безопасности дорожного движения, полагая, что в такое время аварий произойти не может. Однако именно в ясную сухую погоду по статистике чаще всего происходят ДТП», — сообщают в ведомстве.
Чаще всего в авариях страдают
3 августа на улице Мира водитель Hyundai Elantra допустил наезд на мальчика восьми лет.