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09:37 (мск), источник: Новости Перми

В Перми за два месяца в ДТП пострадали 37 детей

В Госавтоинспекции подвели итоги по количеству автомобильных аварий с участием детей. За июнь и июль 2017 года в Перми произошло 34 таких ДТП. В них пострадали 37 несовершеннолетних.

Источник: Новости Перми

В ГИБДД отмечают, что в июне дорожных происшествий было 12, а в июле их число выросло до 23. Один из факторов — беспечность водителей на дороге — в 26 случаях дети получили различные травмы по их вине.

«В хорошую погоду водители меньше задумываются о безопасности дорожного движения, полагая, что в такое время аварий произойти не может. Однако именно в ясную сухую погоду по статистике чаще всего происходят ДТП», — сообщают в ведомстве.

Чаще всего в авариях страдают дети-пассажиры. Также жертвами ДТП становятся и маленькие пешеходы. Летом большая часть таких аварий происходит во дворах и на пешеходных переходах.

3 августа на улице Мира водитель Hyundai Elantra допустил наезд на мальчика восьми лет. Ребенок-инвалид переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В момент ДТП его сопровождала мать, но за руку она сына не держала.

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