В Перми за два месяца в ДТП пострадали 37 детей

В ГИБДД отмечают, что в июне дорожных происшествий было 12, а в июле их число выросло до 23. Один из факторов — беспечность водителей на дороге — в 26 случаях дети получили различные травмы по их вине.



«В хорошую погоду водители меньше задумываются о безопасности дорожного движения, полагая, что в такое время аварий произойти не может. Однако именно в ясную сухую погоду по статистике чаще всего происходят ДТП», — сообщают в ведомстве.



Чаще всего в авариях страдают дети-пассажиры. Также жертвами ДТП становятся и маленькие пешеходы. Летом большая часть таких аварий происходит во дворах и на пешеходных переходах.



3 августа на улице Мира водитель Hyundai Elantra допустил наезд на мальчика восьми лет. Ребенок-инвалид переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В момент ДТП его сопровождала мать, но за руку она сына не держала.