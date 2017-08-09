Унесенного в море ребенка спасли в Темрюкском районе Кубани
Ребенок плавал на матрасе, и отжимной ветер начал уносить его в море.
Ребенок плавал на матрасе, и отжимной ветер начал уносить его в море.
В поселке Сенном Темрюкского района 7-летний Александр, приехавший на отдых с семьей из Набережных Челнов, плавал на матрасе в море, когда ветер начал относить его от берега. Отдыхающие вызвали спасателей, сообщает
Внештатные спасатели Антон Якимов и Александр Добровольский на парусном катамаране отправились за уплывающим в открытое море ребенком.
Мальчика вернули на берег, осмотрели на предмет возможных травм, провели беседу и передали матери.