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09:59 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Унесенного в море ребенка спасли в Темрюкском районе Кубани

Ребенок плавал на матрасе, и отжимной ветер начал уносить его в море.

В поселке Сенном Темрюкского района 7-летний Александр, приехавший на отдых с семьей из Набережных Челнов, плавал на матрасе в море, когда ветер начал относить его от берега. Отдыхающие вызвали спасателей, сообщает пресс-служба районной администрации.

Внештатные спасатели Антон Якимов и Александр Добровольский на парусном катамаране отправились за уплывающим в открытое море ребенком.

Мальчика вернули на берег, осмотрели на предмет возможных травм, провели беседу и передали матери.

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