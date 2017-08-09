Унесенного в море ребенка спасли в Темрюкском районе Кубани

В поселке Сенном Темрюкского района 7-летний Александр, приехавший на отдых с семьей из Набережных Челнов, плавал на матрасе в море, когда ветер начал относить его от берега. Отдыхающие вызвали спасателей, сообщает пресс-служба районной администрации.