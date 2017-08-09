В Тольятти перевернулся автобус с пассажирами: водитель погиб

В среду, 9 августа, около 8:00 в Автозаводском районе Тольятти произошло смертельное ДТП. Как пишет TLTgorod, на улице Северной, около завода ДСК, перевернулся автобус «ПАЗ», который вез смену.

По предварительным данным, автобус на полном ходу съехал в кювет и врезался в световую опору. Погиб водитель, которому, предположительно, стало плохо с сердцем. Остальные пассажиры, а их было около 5−7, получили ушибы и переломы. На месте аварии работают сотрудники ДПС и медики. Обстоятельства аварии уточняются.