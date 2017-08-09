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10:19 (мск), источник: НТА-Приволжье

Водитель ВАЗа погиб в ДТП в Нижнем Новгороде, не уступив дорогу Lexus

Как сообщает УГИБДД России по Нижегородской области, автоавария произошла 8 августа в 00:10 на пр. Гагарина, 192.

Согласно информации, водитель автомобиля ВАЗ 21214 при совершении поворота налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Lexus, который двигался по главной дороге.

В результате ДТП пострадал водитель первого автомобиля, 64-летний мужчина получил смертельное ранение.

За минувшие сутки в Нижегородской области произошло 10 ДТП, в которых один человек погиб и еще 12 участников дорожного движения получили разные травмы.

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