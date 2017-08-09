Водитель ВАЗа погиб в ДТП в Нижнем Новгороде, не уступив дорогу Lexus

Согласно информации, водитель автомобиля ВАЗ 21214 при совершении поворота налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Lexus, который двигался по главной дороге.

За минувшие сутки в Нижегородской области произошло 10 ДТП, в которых один человек погиб и еще 12 участников дорожного движения получили разные травмы.