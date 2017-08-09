Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия нашла способ разрушить газовые амбиции США в ЕС
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
Назван размер пособия на похороны, которое положено россиянам
10 необычных дизайн-решений в российских квартирах
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
На «Танковом биатлоне» сравнили танки России и Китая – СМИ
СМИ: от «чудо-танков» Украины отреклись даже в ВСУ
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
«Это кошмарный сон»: немецкие СМИ о поставках оружия Украине
СМИ: 7 террористов хотели столкнуть поезда в РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
8Тень Земли
11:35 (мск), источник: Newslab.ru

BMW c заклинившим колесом столкнулся с ЗИЛом и перевернулся

Авария спровоцировала пробку в центре Красноярска.

В центре Красноярска — на улице Дубровинского — новый автомобиль BMW X6 столкнулся с грузовиком, перевернулся и улетел на тротуар. Как подтвердили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, инцидент произошел сегодня около полудня.

По предварительным данным, BMW при опережении автомобиля ЗИЛ столкнулся с ним, а затем опрокинулся и снес несколько секций пешеходного ограждения. Судя по фотографиям, немецкая иномарка получила серьезные повреждения. Люди в аварии не пострадали.

По словам очевидцев, у BMW якобы заклинило колесо, что и привело к ДТП. Но некоторые интернет-пользователи усомнились в том, что у новой машины известной немецкой марки могла произойти такая неполадка.

Добавим, на месте ДТП образовалась пробка.

Между тем, в Красноярске за последние сутки это уже второе ДТП, в результате которого машина повредила дорожное ограждение. Около полуночи 8 августа также в центре города — на пересечении ул. Карла Маркса и ул. Вейнбаума — водитель автомобиля Honda не справился с управлением на мокрой после дождя дороге и выехал на тротуар у ТК «Евразия». Автомобилист, который ехал один, в момент ДТП был трезв и не пострадал.

На обоих водителей составили административные материалы за повреждение городского имущества, им грозит до 10 тыс. рублей штрафа.

Во время загрузки произошла ошибка.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Высотки у четвертого моста будут возводить строители проблемных домов
КНДР заявила о готовности нанести удар по военной базе США
В пригороде Парижа автомобиль врезался в группу военных
В МИД Украины недовольны заявлением немецкого политика по Крыму
ВЦИОМ оценил «социальное самочувствие» россиян
Учитель предложил Кадырову посмотреть фильм «Матильда»
СМИ: банк «Открытие» распродает долги
Доступ к госуслугам станет возможным через «Одноклассники»
Спорт
Суперкубок стал шестым трофеем «Реала» под руководством Зидана Испанский футбольный клуб «Реал» обыграл английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 и второй год подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА
Авто
Алкоголь и автомобиль: что купить (18+) Сразу предупреждаем — это статья только для взрослых. Ведь мы будем говорить про алкоголь для... настоящих любителей автомобилей (и ни слова про безалкогольное пиво)
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко Представители сообщили, что ведущий не работает на телеканале уже около полугода
Недвижимость
8 идей для дизайна маленькой спальни
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Личный опыт: «Как мы договорились об оплате съемной квартиры»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Кристина Орбакайте восхитила поклонников пляжными фото с дочкой Певица проводит отпуск вместе с детьми, Клавдией и Дени, на восточном побережье США.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь