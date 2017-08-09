BMW c заклинившим колесом столкнулся с ЗИЛом и перевернулся

В центре Красноярска — на улице Дубровинского — новый автомобиль BMW X6 столкнулся с грузовиком, перевернулся и улетел на тротуар. Как подтвердили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, инцидент произошел сегодня около полудня.

По предварительным данным, BMW при опережении автомобиля ЗИЛ столкнулся с ним, а затем опрокинулся и снес несколько секций пешеходного ограждения. Судя по фотографиям, немецкая иномарка получила серьезные повреждения. Люди в аварии не пострадали.

По словам очевидцев, у BMW якобы заклинило колесо, что и привело к ДТП. Но некоторые интернет-пользователи усомнились в том, что у новой машины известной немецкой марки могла произойти такая неполадка.

Добавим, на месте ДТП образовалась пробка.

Между тем, в Красноярске за последние сутки это уже второе ДТП, в результате которого машина повредила дорожное ограждение. Около полуночи 8 августа также в центре города — на пересечении ул. Карла Маркса и ул. Вейнбаума — водитель автомобиля Honda не справился с управлением на мокрой после дождя дороге и выехал на тротуар у ТК «Евразия». Автомобилист, который ехал один, в момент ДТП был трезв и не пострадал.

На обоих водителей составили административные материалы за повреждение городского имущества, им грозит до 10 тыс. рублей штрафа.