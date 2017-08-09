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11:30 (мск), источник: ДЕЙТА

Выяснились обстоятельства серьезного ДТП в Приморье

ГАИ устанавливает обстоятельства ДТП в Надеждинском районе Приморья, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

Ранее ИА «Deita.ru» сообщало о ДТП в районе села Кипарисово, в результате которого легковое авто буквально «выпотрошило» об асфальт и перевернуло на крышу.

На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ и бригада медиков.

Установлено, что 51-летний житель Уссурийска — водитель автомашины Mitsubishi chariot, двигаясь в сторону Владивостока, не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства на проезжую часть.

В результате ДИП травмы получила 51-летняя пассажирка машины. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую с открытой черепно-мозговой травмой.

Полицейские установили, что стаж водителя Mitsubishi chariot составляет 33 года. В 2017 году мужчина привлекался к административной ответственности за превышение допустимой скорости движения.

Поврежденная автомашина находится на краю проезжей части. Инспекторы ДПС регулируют движение в месте ДТП.

Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Виктор Бруевич.

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