Выяснились обстоятельства серьезного ДТП в Приморье
ГАИ устанавливает обстоятельства ДТП в Надеждинском районе Приморья, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в
ГАИ устанавливает обстоятельства ДТП в Надеждинском районе Приморья, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в
Ранее ИА «Deita.ru» сообщало о ДТП в районе села Кипарисово, в результате которого легковое авто буквально «выпотрошило» об асфальт и перевернуло на крышу.
На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ и бригада медиков.
Установлено, что 51-летний житель Уссурийска — водитель автомашины Mitsubishi chariot, двигаясь в сторону Владивостока, не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства на проезжую часть.
В результате ДИП травмы получила 51-летняя пассажирка машины. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую с открытой
Полицейские установили, что стаж водителя Mitsubishi chariot составляет 33 года. В 2017 году мужчина привлекался к административной ответственности за превышение допустимой скорости движения.
Поврежденная автомашина находится на краю проезжей части. Инспекторы ДПС регулируют движение в месте ДТП.
Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
Виктор Бруевич.