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09:45 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже дерево упало на 3 припаркованные машины

Фотографии с места событий опубликовала горожанка.

Дерево упало на три припаркованные машины в одном из дворов на улице Богдана Хмельницкого во вторник, 8 августа. Наибольшие повреждения получил «ВАЗ-2110» — ветки пробили ему боковое водительское стекло и оказались в салоне. На кузове появились вмятины.

Во время загрузки произошла ошибка.

Фотографии с места событий опубликовала горожанка Екатерина Иванова в группе «Типичный Воронеж». По снимку видно, что ветки дерева оказались также на «ВАЗ-2105» и Toyota Corolla. Какие повреждения получили эти две машины, по фотографии не понять. Однако очевидно, что максимум — это маленькие вмятины на кузове: основной удар приняла на себя всё-таки «десятка».

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