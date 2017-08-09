В Воронеже дерево упало на 3 припаркованные машины

Дерево упало на три припаркованные машины в одном из дворов на улице Богдана Хмельницкого во вторник, 8 августа. Наибольшие повреждения получил «ВАЗ-2110» — ветки пробили ему боковое водительское стекло и оказались в салоне. На кузове появились вмятины.

Фотографии с места событий опубликовала горожанка Екатерина Иванова в группе «Типичный Воронеж». По снимку видно, что ветки дерева оказались также на «ВАЗ-2105» и Toyota Corolla. Какие повреждения получили эти две машины, по фотографии не понять. Однако очевидно, что максимум — это маленькие вмятины на кузове: основной удар приняла на себя всё-таки «десятка».