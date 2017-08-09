В Воронежской области 18-летняя пассажирка «Лады» погибла в ДТП
Автомобиль «Лада Приора» врезался в опору линии электропередач и съехал в кювет в Грибановском районе в 0:35 среды, 9 августа.
Автомобиль «Лада Приора» врезался в опору линии электропередач и съехал в кювет в Грибановском районе в 0:35 среды, 9 августа.
Находившаяся на заднем сидении 18-летняя местная жительница погибла на месте, сообщила
Авария случилась в поселке Грибановский на улице Советская. Пострадавших госпитализировали. Полиция начала проверку по факту аварии. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.