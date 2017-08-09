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09:39 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области 18-летняя пассажирка «Лады» погибла в ДТП

Автомобиль «Лада Приора» врезался в опору линии электропередач и съехал в кювет в Грибановском районе в 0:35 среды, 9 августа.

Источник: РИА "Воронеж"

Находившаяся на заднем сидении 18-летняя местная жительница погибла на месте, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. Водитель автомобиля — 24-летний житель Грибановского района — и его 21-летний пассажир получили травмы.

Авария случилась в поселке Грибановский на улице Советская. Пострадавших госпитализировали. Полиция начала проверку по факту аварии. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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