ФСИН проверит информацию об избиениях осужденных в ИК в Красноярске

Источник: РИА "Новости"

КРАСНОЯРСК, 9 августа. /ТАСС/. ФСИН проведет проверки информации о якобы избиениях и пытках осужденных в едином помещении камерного типа (ЕПКТ) исправительной колонии (ИК) № 31 в Красноярске. Об этом в среду сообщил журналистам начальник ГУФСИН по Красноярскому краю Николай Васильев.

Мной издан приказ о создании комиссии для проверки фактов о пытках и избиениях, якобы имеющих место в едином помещении камерного типа ИК-31. Сегодня с утра работает группа. Николай Васильев Начальник ГУФСИН по Красноярскому краю

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По словам Васильева, проверка будет проведена в сжатые сроки, в течение десяти дней. «Если появятся факты, заслуживающие юридической оценки, то там сроки удлинятся», — добавил он.

Начальник краевого ГУФСИН отметил, что ЕПКТ предназначено для изоляции осужденных, являющихся наиболее злостными нарушителями режима содержания. «Это категория осужденных, негативно влияющих на основную массу спецконтингента, многие из них поддерживают и распространяют так называемые воровские традиции», — рассказал Васильев. По его словам, люди, указанные в обращении правозащитников, осуждены за особо тяжкие преступления: терроризм, бандитизм, убийства.