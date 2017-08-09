Семейная пара разбила машину по дороге во Владивосток
По предварительной версии, причиной аварии стала мокрая трасса.
По предварительной версии, причиной аварии стала мокрая трасса.
Сегодня в Приморье произошла серьёзная авария, сообщает РИА «Восток-Медиа». Супружеская пара пострадала по дороге из Уссурийска во Владивосток.
Приморский край отметился очередным жёстким ДТП. В районе посёлка Кипарисово-2 Надеждинского района перевернулся универсал Mitsubishi Chariot. Как сообщили корреспонденту агентства в краевом управлении ГИБДД, 51-летний водитель автомобиля ехал с супругой из Уссурийска во Владивосток. В
Автомобиль, по всей видимости, не подлежит восстановлению. Водитель «Мицубиси» не пострадал в ДТП, а вот его супруге серьёзно досталось. По словам очевидцев, работники скорой помощи откачивали женщину прямо на дороге, ставили ей капельницу. Её госпитализировали с
РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что это не единственная серьёзная автоавария, которая произошла сегодня в Приморье. На объездной дороге Владивостока в передрягу попал большегруз. У него лопнуло колесо, прицеп развернуло — и две полосы движения оказались перекрытыми. В считанные минуты на трассе собралась внушительная пробка.