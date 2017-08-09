Семейная пара разбила машину по дороге во Владивосток

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Сегодня в Приморье произошла серьёзная авария, сообщает РИА «Восток-Медиа». Супружеская пара пострадала по дороге из Уссурийска во Владивосток.

Приморский край отметился очередным жёстким ДТП. В районе посёлка Кипарисово-2 Надеждинского района перевернулся универсал Mitsubishi Chariot. Как сообщили корреспонденту агентства в краевом управлении ГИБДД, 51-летний водитель автомобиля ехал с супругой из Уссурийска во Владивосток. В какой-то момент он потерял управление и машина перевернулась. Сам владелец «Шариота» утверждает, что причиной аварии стала мокрая трасса.

Автомобиль, по всей видимости, не подлежит восстановлению. Водитель «Мицубиси» не пострадал в ДТП, а вот его супруге серьёзно досталось. По словам очевидцев, работники скорой помощи откачивали женщину прямо на дороге, ставили ей капельницу. Её госпитализировали с черепно-мозговой травмой. В полиции сообщили, что её жизни уже ничто не угрожает.