Хабаровчанка обманом выманила восемь миллионов рублей у жителей региона

Источник: Восток Медиа

Перед судом предстанет безработная хабаровчанка, которая обманным путём выманила у жителей края более восьми миллионов рублей. Правоохранители подозревают её в совершении 14 мошеннических действий.

Следователи уже установили причастность 48-летней жительницы дальневосточной столицы к совершению преступлений. Они выяснили, что обвиняемая в 2015 году завладела деньгами хабаровского бизнесмена — в сумме, превышающей миллион рублей.

«Женщина представилась индивидуальным предпринимателем, занимающимся перевозкой различных товаров из Китая. Новый знакомый попросил её доставить партию строительных материалов. Все договорённости имели устный характер и денежные средства передавались без расписок и поручений. В оговорённые сроки, когда товар должен был поступить в Хабаровск, обвиняемая начала избегать встречи под предлогом задержки груза. Полученные деньги она потратила на личные нужды», — сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю.

В другом случае женщина предложила хабаровчанину по выгодному курсу продать золотые изделия за границей, а также заняла у него крупную сумму денег на развитие собственного бизнеса. Вернуть долг она обещала с ежемесячными процентами, но своего обещания не сдержала.