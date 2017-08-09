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10:21 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Лаишевском районе «БМВ» врезался в дерево, три человека госпитализированы

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). В Лаишевском районе 20-летний водитель иномарки «БМВ» врезался в дерево, три человека госпитализированы, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

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Авария произошла ранним утром в Зеленом Бору.

На месте работали пожарные ПСЧ № 120, ЗПСО № 2, медики и полицейские.

С помощью специального гидравлического инструмента сотрудники МЧС извлекли из авто пострадавших и передали их врачам. Водитель и двое пассажиров госпитализированы с различными травмами.

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