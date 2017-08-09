В Лаишевском районе «БМВ» врезался в дерево, три человека госпитализированы
(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). В Лаишевском районе 20-летний водитель иномарки «БМВ» врезался в дерево, три человека госпитализированы, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). В Лаишевском районе 20-летний водитель иномарки «БМВ» врезался в дерево, три человека госпитализированы, сообщили ИА «Татар-информ» в
Авария произошла ранним утром в Зеленом Бору.
На месте работали пожарные ПСЧ № 120, ЗПСО № 2, медики и полицейские.
С помощью специального гидравлического инструмента сотрудники МЧС извлекли из авто пострадавших и передали их врачам. Водитель и двое пассажиров госпитализированы с различными травмами.