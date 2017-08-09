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11:21 (мск), источник: Калининград.Ru

Калининградца оштрафовали почти на миллион рублей за попытку дать таможеннику 50 тысяч

Жителя Калининграда приговорили к штрафу за попытку дать взятку сотруднику таможни. Инцидент произошёл в мае 2017 года в Балтийске.

Источник: Калининград.Ru

Водитель автомобиля DAF хотел заплатить 50 тысяч рублей за покровительство при прохождении контроля. Позднее выяснилось, что у грузовика был перебит идентификационный номер. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в отделении по связям с общественностью областной таможни.

Инспектор обратился в Службу по противодействию коррупции. В отношении водителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ. Суд признал мужчину виновным и приговорил к штрафу в размере 990 тысяч рублей.

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