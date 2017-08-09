Калининградца оштрафовали почти на миллион рублей за попытку дать таможеннику 50 тысяч

Водитель автомобиля DAF хотел заплатить 50 тысяч рублей за покровительство при прохождении контроля. Позднее выяснилось, что у грузовика был перебит идентификационный номер. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в отделении по связям с общественностью областной таможни.