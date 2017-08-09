Гродненская милиция нашла подозреваемого в стрельбе по троллейбусу

Источник: РИА "Новости"

Как сообщалось, инцидент произошел в ночь с 27 на 28 июля в Гродно. Пассажиры троллейбуса, который следовал по городскому маршруту, услышали хлопки, характерные для выстрелов из пневматического пистолета. Мимо на большой скорости пронеслась темная легковушка. Стекло в конце салона троллейбуса оказалось разбитым. Водитель, оценив повреждения, вызвал милицию. Люди не пострадали.

Инцидент произошел около 24 часов в ночь с 27 на 28 июля в районе Старого моста через Неман. Пассажиры троллейбуса, следовавшего по городскому маршруту, услышали хлопки, характерные для выстрелов из пневматического пистолета.

«Узнав, что милиция ищет свидетелей, на призыв органов внутренних дел откликнулся житель нашего города. Его информации правоохранителям оказалось достаточно, чтобы выйти на след подозреваемого, — рассказал Игорь Белозеров. — Сейчас в совершении хулиганства подозревается местный житель 1995 года рождения. Вместе с двумя приятелями на машине отца без заднего госномера он катался по городу, причем за рулем сидел друг, а сам молодой человек был выпивший. В бардачке лежал газовый ТТ, предназначенный для стрельбы металлическими шариками. Из него парень обстрелял троллейбус и автозаправку, а также, как позднее удалось установить, несколько фонарей и билбордов».

Увидев в интернете информацию, что его ищут, молодой человек выбросил пистолет в Неман, а машину отдал в ремонт. Однако предпринятые им меры оказались недостаточными.