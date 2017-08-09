Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: китайцы уходят с российского Дальнего Востока
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
Что написали иностранные СМИ о демарше России против США
Мясной "фреш": как маскируют тухлое мясо
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года продовольственный рынок успел адаптироваться
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
СМИ поведали, как Порошенко сломал жизнь упавшему рядом солдату
Захарченко о том, как Киев убивает националистов
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Война продлится недолго — глава Нацгвардии Украины о Донбассе
СМИ о помощи США для Украины: Воевать будете сами
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
8Уникальные витрины Могадишо
10:42 (мск), источник: ИА REGNUM

В отрезанный от мира поселок в Хабаровском крае вертолетами завозят еду

Обильные ливни размыли большой участок автомобильной дороги.

Вертолет с продовольствием, медикаментами и спасателями на борту срочно вылетел в поселок Кукан в Хабаровском крае — дорогу, ведущую к населенному пункту, размыло ливнями, передает корреспондент ИА REGNUM.

Спасатели будут помогать налаживать проезд к поселку. Сейчас единственная дорога из Кукана, ведущая в Биробиджан, размыта ливнями сразу в трех местах — на 5, 21 и 35 километрах. Из-за этого проехать по ней невозможно, также как и завезти продукты, запасы которых в Кукане ограничены.

Строители пытались восстановить трассу между Куканом и Биробиджаном. Но ливень размыл отсыпку. На 35-м километре дороги вода проделала промоину почти в 30 метров.

«Сложность ситуации состоит в том, что этой трассой пользуются жители еще двух населенных пунктов: Догордон и Наумовка. Для них дорога тоже является единственной связующей нитью. Поэтому, кроме вертолета, мы дополнительно направили в Кукан группу спасателей на автомобиле повышенной проходимости. Их задача — организовать на размытых участках временные переправы для транспортировки людей и продуктов», — сообщил председатель комитета по гражданской защите правительства Хабаровского края Александр Горохов.

Проблемы с автодорогой на пути к селу Кукан возникли 5 августа.

Медики и спасатели эвакуируют в Биробиджан двух неотложных пациентов — одну роженицу и одного человека с сердечно-сосудистым заболеванием. Помимо этого, будут эвакуированы 20 человек, которые приехали на выходные в Кукан к родным и теперь не могут выехать домой. В поселок также вылетит спецборт центра медицины катастроф.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае из-за мощного циклона размыты автомобильные дороги, подтоплена подстанция, без света остались 415 домов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Китайский финансовый каток на путях Средней Азии
КНДР заявила о готовности нанести удар по военной базе США
Американский сенатор: политика изоляции Пхеньяна не сработала
В МИД Украины недовольны заявлением немецкого политика по Крыму
В пригороде Парижа автомобиль врезался в группу военных
Потребление сыра в России упало на фоне роста его производства
СМИ: банк «Открытие» распродает долги
В Латвии запретят сдавать экзамены на русском языке
Спорт
Суперкубок стал шестым трофеем «Реала» под руководством Зидана Испанский футбольный клуб «Реал» обыграл английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 и второй год подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА
Авто
Возвращение Mitsubishi ASX: известны цены и комплектации Продажи компактного японского кроссовера, который спустя два года вернулся в Россию, стартуют в середине августа
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ: Александр Олешко уходит с «Первого канала» Ведущий таких популярных программ, как «Минута славы» и «Точь-в-точь», предположительно, будет вести новое шоу талантов на конкурирующем телеканале
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
В проектах реновации создадут дворы без парковок
Дома вблизи «Москва-Сити» пойдут под снос
Adidas закрывает розничные магазины в России
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Кристина Орбакайте восхитила поклонников пляжными фото с дочкой Певица проводит отпуск вместе с детьми, Клавдией и Дени, на восточном побережье США.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь