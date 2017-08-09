В отрезанный от мира поселок в Хабаровском крае вертолетами завозят еду

Вертолет с продовольствием, медикаментами и спасателями на борту срочно вылетел в поселок Кукан в Хабаровском крае — дорогу, ведущую к населенному пункту, размыло ливнями, передает корреспондент ИА REGNUM.

Спасатели будут помогать налаживать проезд к поселку. Сейчас единственная дорога из Кукана, ведущая в Биробиджан, размыта ливнями сразу в трех местах — на 5, 21 и 35 километрах. Из-за этого проехать по ней невозможно, также как и завезти продукты, запасы которых в Кукане ограничены.

Строители пытались восстановить трассу между Куканом и Биробиджаном. Но ливень размыл отсыпку. На 35-м километре дороги вода проделала промоину почти в 30 метров.

«Сложность ситуации состоит в том, что этой трассой пользуются жители еще двух населенных пунктов: Догордон и Наумовка. Для них дорога тоже является единственной связующей нитью. Поэтому, кроме вертолета, мы дополнительно направили в Кукан группу спасателей на автомобиле повышенной проходимости. Их задача — организовать на размытых участках временные переправы для транспортировки людей и продуктов», — сообщил председатель комитета по гражданской защите правительства Хабаровского края Александр Горохов.

Проблемы с автодорогой на пути к селу Кукан возникли 5 августа.

Медики и спасатели эвакуируют в Биробиджан двух неотложных пациентов — одну роженицу и одного человека с сердечно-сосудистым заболеванием. Помимо этого, будут эвакуированы 20 человек, которые приехали на выходные в Кукан к родным и теперь не могут выехать домой. В поселок также вылетит спецборт центра медицины катастроф.