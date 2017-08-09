В отрезанный от мира поселок в Хабаровском крае вертолетами завозят еду
Обильные ливни размыли большой участок автомобильной дороги.
Обильные ливни размыли большой участок автомобильной дороги.
Вертолет с продовольствием, медикаментами и спасателями на борту срочно вылетел в поселок Кукан в Хабаровском крае — дорогу, ведущую к населенному пункту, размыло ливнями, передает корреспондент ИА REGNUM.
Спасатели будут помогать налаживать проезд к поселку. Сейчас единственная дорога из Кукана, ведущая в Биробиджан, размыта ливнями сразу в трех местах — на 5, 21 и 35 километрах.
Строители пытались восстановить трассу между Куканом и Биробиджаном. Но ливень размыл отсыпку. На 35-м километре дороги вода проделала промоину почти в 30 метров.
«Сложность ситуации состоит в том, что этой трассой пользуются жители еще двух населенных пунктов: Догордон и Наумовка. Для них дорога тоже является единственной связующей нитью. Поэтому, кроме вертолета, мы дополнительно направили в Кукан группу спасателей на автомобиле повышенной проходимости. Их задача — организовать на размытых участках временные переправы для транспортировки людей и продуктов», — сообщил председатель комитета по гражданской защите правительства Хабаровского края Александр Горохов.
Проблемы с автодорогой на пути к селу Кукан возникли 5 августа.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае