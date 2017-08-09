В Форосе сгорело 360 «квадратов» жилой площади

«На улице Космонавтов загорелись два двухэтажных строения и одно одноэтажное. Жилые, но в момент пожара там людей не было. Общая площадь (пожара — ред.) — 360 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет, выясняются обстоятельства произошедшего», — отметили в ведомстве.