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10:32 (мск), источник: РИА Крым

В Форосе сгорело 360 «квадратов» жилой площади

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости (Крым). В Форосе во вторник сгорело 360 квадратных метров жилых помещений на улице Космонавтов. Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым.

«На улице Космонавтов загорелись два двухэтажных строения и одно одноэтажное. Жилые, но в момент пожара там людей не было. Общая площадь (пожара — ред.) — 360 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет, выясняются обстоятельства произошедшего», — отметили в ведомстве.

По данным МЧС, сигнал о происшествии поступил спасателям в 16:23, огонь был локализован в 17:20. Полностью здания были затушены около 20:30.

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