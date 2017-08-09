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11:34 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Выписаны из больницы два жителя Кубани, подхватившие в Турции вирус Коксаки

Туристы, вернувшиеся из Турции с вирусом Коксаки, прошли лечение и уже выписаны из больницы.

Вирус Коксаки — инфекция с высокой температурой, кишечным расстройством и сыпью, наибольшую опасность представляет для детей младше трех лет. Вирус признан высококонтагиозным, то есть любой контакт с больным может привести к заражению.

Вернувшиеся с отдыха в Турции туристы, которые подхватили вирус, уже выписаны из больницы, болезнь протекала без осложнений, сообщает главврач краевой специализированной клинической инфекционной больницы Владимир Городин.

По его словам, вирус Коксаки не новый — его просто научились диагностировать. Также Городин отметил, что существует 72 разновидности острой кишечной инфекции, и ситуация в Краснодарском крае — характерная для этого периода.

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