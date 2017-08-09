Выписаны из больницы два жителя Кубани, подхватившие в Турции вирус Коксаки

Вирус Коксаки — инфекция с высокой температурой, кишечным расстройством и сыпью, наибольшую опасность представляет для детей младше трех лет. Вирус признан высококонтагиозным, то есть любой контакт с больным может привести к заражению.

Вернувшиеся с отдыха в Турции туристы, которые подхватили вирус, уже выписаны из больницы, болезнь протекала без осложнений, сообщает главврач краевой специализированной клинической инфекционной больницы Владимир Городин.