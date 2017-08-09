В Волгограде столкнулись автобус и автофургон, пострадал один человек
Автобус «ПАЗ» протаранил автофургон на западе Волгограда, в результате чего пострадала одна из участниц ДТП.
Автобус «ПАЗ» протаранил автофургон на западе Волгограда, в результате чего пострадала одна из участниц ДТП.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, в 08:00 во вторник, 8 августа, 34-летний мужчина за рулем автобуса ехал по Третьей продольной со стороны улицы Ангарской в сторону улицы Землячки. Напротив дома № 16 при развороте со второго ряда он врезался в автофургон Peugeot Boxer под управлением 34-летней
В результате ДТП водитель автофургона с травмами была доставлена в больницу.