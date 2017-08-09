СМИ: в пригороде Парижа автомобиль врезался в группу военных

ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Шесть французских военных ранены в пригороде Парижа в результате наезда автомобиля, водитель которого скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает в среду радиостанция France info.

По ее данным, двое находятся в тяжелом состоянии, однако их жизни ничего не угрожает. Военнослужащие осуществляли патрулирование пригорода Леваллуа-Перре.