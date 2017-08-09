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10:34 (мск), источник: ТАСС

СМИ: в пригороде Парижа автомобиль врезался в группу военных

Водителю удалось скрыться с места происшествия.

ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Шесть французских военных ранены в пригороде Парижа в результате наезда автомобиля, водитель которого скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает в среду радиостанция France info.

По ее данным, двое находятся в тяжелом состоянии, однако их жизни ничего не угрожает. Военнослужащие осуществляли патрулирование пригорода Леваллуа-Перре.

Во время загрузки произошла ошибка.

Полиции пока не удалось обнаружить ни виновника инцидента, ни автомобиль.

Комментарии
1
Сергей Костенко
Вот это полиция...
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