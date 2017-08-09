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11:59 (мск), источник: Комсомольская правда

В Петербурге бизнесмена осудили на два года за воровство электроенергии

В течение трех лет он незаконно потребил 430 тысяч кВтч на сумму более 2,3 миллионов рублей.

Это первое уголовное наказание, которое вынесли в Петербурге за «бездоговорное электропотребление и самостоятельное присоединение к электрическим сетям».

Генеральный директор ООО «Лотос» с 25 декабря 2012 года арендовал помещение под магазин продуктов. Помещение не было подключено к электросетям, и он об этом знал. Вместо того, чтобы заключить договор с Ленэнерго, предприниматель нанял специалистов, с помощью которых незаконно подключился к электрическим сетям.

И с 24 июня 2013 года по 17 августа 2106 года магазин без ведома Ленэнерго потреблял электроэнергию, не заплатив ни копейки. За это время магазин потребил более 430 тысяч кВтч на общую сумму более 2 миллионов 360 тысяч рублей.

Ленинский районный суд Петербурга признал вину подсудимого в причинении ущерба «Ленэнерго» и назначил наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком.

— В Петербурге создан прецедент по вынесению уголовного наказания за бездоговорное потребление электроэнергии, — говорят в Ленэнерго.

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