В Петербурге бизнесмена осудили на два года за воровство электроенергии

Генеральный директор ООО «Лотос» с 25 декабря 2012 года арендовал помещение под магазин продуктов. Помещение не было подключено к электросетям, и он об этом знал. Вместо того, чтобы заключить договор с Ленэнерго, предприниматель нанял специалистов, с помощью которых незаконно подключился к электрическим сетям.

И с 24 июня 2013 года по 17 августа 2106 года магазин без ведома Ленэнерго потреблял электроэнергию, не заплатив ни копейки. За это время магазин потребил более 430 тысяч кВтч на общую сумму более 2 миллионов 360 тысяч рублей.