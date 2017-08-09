В Петербурге бизнесмена осудили на два года за воровство электроенергии
В течение трех лет он незаконно потребил 430 тысяч кВтч на сумму более 2,3 миллионов рублей.
В течение трех лет он незаконно потребил 430 тысяч кВтч на сумму более 2,3 миллионов рублей.
Это первое уголовное наказание, которое вынесли в Петербурге за «бездоговорное электропотребление и самостоятельное присоединение к электрическим сетям».
Генеральный директор ООО «Лотос» с 25 декабря 2012 года арендовал помещение под магазин продуктов. Помещение не было подключено к электросетям, и он об этом знал. Вместо того, чтобы заключить договор с Ленэнерго, предприниматель нанял специалистов, с помощью которых незаконно подключился к электрическим сетям.
Ленинский районный суд Петербурга признал вину подсудимого в причинении ущерба «Ленэнерго» и назначил наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком.
— В Петербурге создан прецедент по вынесению уголовного наказания за бездоговорное потребление электроэнергии, — говорят в Ленэнерго.