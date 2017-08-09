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11:26 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде продлили арест подозреваемому в убийстве военнослужащего

Суд продлил арест 27-летнему Марку Нарцеву, подозреваемому в убийстве контрактника в Городищенском районе Волгоградской области, до 23 сентября 2017 года.

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, мужчина продолжит находиться под стражей. Кроме того, суд продлили аресты двум сообщникам Марка Нарцева. Отметим, что расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что 18 мая 2017 года 27-летний подозреваемый и двое его приятелей, по версии правоохранителей, убили 22-летнего контрактника Владимира Колесникова на почве ревности к одной девушке и закопали его тело в Городищенском районе. После этого задержанный надел форму военнослужащего и противогаз и с его телефона отправил возлюбленной СМС, в котором назначил свидание. Пришедшую к нему девушку он избил, выдав себя за убитого соперника. Добавим также, что во время следственного эксперимента Нарцеву удалось сбежать от правоохранителей, мужчину искали несколько дней.

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