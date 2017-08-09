В Волгограде продлили арест подозреваемому в убийстве военнослужащего

Напомним, что 18 мая 2017 года 27-летний подозреваемый и двое его приятелей, по версии правоохранителей, убили 22-летнего контрактника Владимира Колесникова на почве ревности к одной девушке и закопали его тело в Городищенском районе. После этого задержанный надел форму военнослужащего и противогаз и с его телефона отправил возлюбленной СМС, в котором назначил свидание. Пришедшую к нему девушку он избил, выдав себя за убитого соперника. Добавим также, что во время следственного эксперимента Нарцеву удалось сбежать от правоохранителей, мужчину искали несколько дней.