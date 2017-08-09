Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведчук: Киев "захлебнулся" водной блокадой Крыма
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
В Финляндии пропала группа приехавших на заработки украинцев
10 необычных дизайн-решений в российских квартирах
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года продовольственный рынок успел адаптироваться
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
На «Танковом биатлоне» сравнили танки России и Китая – СМИ
СМИ: от «чудо-танков» Украины отреклись даже в ВСУ
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
«Это кошмарный сон»: немецкие СМИ о поставках оружия Украине
СМИ: 7 террористов хотели столкнуть поезда в РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
8Тень Земли
11:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В аварии на трассе «Кола» в Ленобласти пострадали семь человек

По словам очевидцев, BMW случайно выехал на встречку и пытался вернуться в свое направление.

Источник: Комсомольская правда

Первыми о ДТП на съезде КАД с внешнего кольца на Мурманское шоссе сообщили очевидцы.

Во время загрузки произошла ошибка.

К счастью, несмотря на сильное столкновение, все живы. Возможно, и благодаря тому, что авария случилась ранним утром — около 5:15, когда машин еще немного.

Во Всеволожском районе на 14 километре трассы «Кола» (съезд КАД) произошло столкновение автомобилей «Черри» и «БМВ». В результате травмы различной степени тяжести получили семь человек, один из них — несовершеннолетний ребенок.
Пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

По факту аварии сотрудники дорожной полиции проводят проверку и выясняют причины ДТП.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Сын Елены Яковлевой, весь покрытый тату, отправился в ЗАГС в черном
"Игра престолов": математик вычислил, кто из героев умрет последним
КНДР заявила о готовности нанести удар по военной базе США
В пригороде Парижа автомобиль врезался в группу военных
В МИД Украины недовольны заявлением немецкого политика по Крыму
ВЦИОМ оценил «социальное самочувствие» россиян
Учитель предложил Кадырову посмотреть фильм «Матильда»
СМИ: банк «Открытие» распродает долги
Доступ к госуслугам станет возможным через «Одноклассники»
Спорт
Суперкубок стал шестым трофеем «Реала» под руководством Зидана Испанский футбольный клуб «Реал» обыграл английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 и второй год подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА
Авто
Алкоголь и автомобиль: что купить (18+) Сразу предупреждаем — это статья только для взрослых. Ведь мы будем говорить про алкоголь для... настоящих любителей автомобилей (и ни слова про безалкогольное пиво)
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко Представители сообщили, что ведущий не работает на телеканале уже около полугода
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Мусорные баки спрячут под землю
В России появился «нанодом»
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Кристина Орбакайте восхитила поклонников пляжными фото с дочкой Певица проводит отпуск вместе с детьми, Клавдией и Дени, на восточном побережье США.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь