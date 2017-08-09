В аварии на трассе «Кола» в Ленобласти пострадали семь человек
По словам очевидцев, BMW случайно выехал на встречку и пытался вернуться в свое направление.
По словам очевидцев, BMW случайно выехал на встречку и пытался вернуться в свое направление.
Первыми о ДТП на съезде КАД с внешнего кольца на Мурманское шоссе сообщили очевидцы.
К счастью, несмотря на сильное столкновение, все живы. Возможно, и благодаря тому, что авария случилась ранним утром — около 5:15, когда машин еще немного.
Во Всеволожском районе на 14 километре трассы «Кола» (съезд КАД) произошло столкновение автомобилей «Черри» и «БМВ». В результате травмы различной степени тяжести получили семь человек, один из них — несовершеннолетний ребенок.
По факту аварии сотрудники дорожной полиции проводят проверку и выясняют причины ДТП.