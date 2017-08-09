В Уфе мошенник украл у абитуриентки вуза 400 тысяч рублей

В ходе судебных разбирательств было установлено, что в июне прошлого года молодой человек узнал о студентке колледжа, которая хотела поступить в БГАУ. Он заверил девушку, что знаком с руководством вуза и готов помочь ей поступить на бюджет всего за 400 тысяч рублей.

Девушка заподозрила обман и, как оказалось, не зря. Молодой человек никаких связей не имел и хотел потратить деньги на собственные нужды. Студентка сообщила обо всем в полицию и в рамках оперативного мероприятия передала обвиняемому оговоренную сумму.