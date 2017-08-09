В Уфе мошенник украл у абитуриентки вуза 400 тысяч рублей
В Уфе 23-летнего местного жителя осудили за крупное мошенничество. Он обманным путем забрал у студентки почти полмиллиона рублей. Об этом сообщает
В Уфе 23-летнего местного жителя осудили за крупное мошенничество. Он обманным путем забрал у студентки почти полмиллиона рублей. Об этом сообщает
В ходе судебных разбирательств было установлено, что в июне прошлого года молодой человек узнал о студентке колледжа, которая хотела поступить в БГАУ. Он заверил девушку, что знаком с руководством вуза и готов помочь ей поступить на бюджет всего за 400 тысяч рублей.
Девушка заподозрила обман и, как оказалось, не зря. Молодой человек никаких связей не имел и хотел потратить деньги на собственные нужды. Студентка сообщила обо всем в полицию и в рамках оперативного мероприятия передала обвиняемому оговоренную сумму.
Мужчина свою вину не признал. Теперь он сядет в колонию общего режима на три года.