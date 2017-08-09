Под Самарой наркодилеры опрокинули иномарку и побежали делать закладки

Источник: 63.мвд.рф

На прошлой неделе в Нефтегорском районе опрокинулся автомобиль Nissan Almera, в котором находились двое мужчин. В ДТП они не пострадали, но вели себя не совсем адекватно. Как оказалось, 27-летний пассажир иномарки — безработный житель Кировской области — находился в наркотическом опьянении. При личном досмотре полицейские нашли у него целлофановый пакет с 14,71 гр синтетического наркотика.

Впоследствии выяснилось, что мужчины везли гораздо больше запрещенных веществ. После ДТП они кинулись в лес — делать закладку. В тайнике полицейские нашли 3 кг наркотиков в коробках из-под овсяных хлопьев. Как установили стражи порядка, наркотики с целью дальнейшего сбыта приобрел пассажир иномарки, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и незаконный оборот наркотиков.