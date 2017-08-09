Под Самарой наркодилеры опрокинули иномарку и побежали делать закладки
В тайнике полицейские нашли 3 кг наркотиков в коробках
В тайнике полицейские нашли 3 кг наркотиков в коробках
На прошлой неделе в Нефтегорском районе опрокинулся автомобиль Nissan Almera, в котором находились двое мужчин. В ДТП они не пострадали, но вели себя не совсем адекватно. Как оказалось, 27-летний пассажир иномарки — безработный житель Кировской области — находился в наркотическом опьянении. При личном досмотре полицейские нашли у него целлофановый пакет с 14,71 гр синтетического наркотика.
Впоследствии выяснилось, что мужчины везли гораздо больше запрещенных веществ. После ДТП они кинулись в лес — делать закладку. В тайнике полицейские нашли 3 кг наркотиков в коробках
По данному факту в отношении кировчанина было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Сейчас он находится под стражей, сообщает