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11:36 (мск), источник: Pro Город Самара

Под Самарой наркодилеры опрокинули иномарку и побежали делать закладки

В тайнике полицейские нашли 3 кг наркотиков в коробках из-под овсяных хлопьев.

Источник: 63.мвд.рф

На прошлой неделе в Нефтегорском районе опрокинулся автомобиль Nissan Almera, в котором находились двое мужчин. В ДТП они не пострадали, но вели себя не совсем адекватно. Как оказалось, 27-летний пассажир иномарки — безработный житель Кировской области — находился в наркотическом опьянении. При личном досмотре полицейские нашли у него целлофановый пакет с 14,71 гр синтетического наркотика.

Впоследствии выяснилось, что мужчины везли гораздо больше запрещенных веществ. После ДТП они кинулись в лес — делать закладку. В тайнике полицейские нашли 3 кг наркотиков в коробках из-под овсяных хлопьев. Как установили стражи порядка, наркотики с целью дальнейшего сбыта приобрел пассажир иномарки, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и незаконный оборот наркотиков.

По данному факту в отношении кировчанина было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Сейчас он находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

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