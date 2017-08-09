Два пассажирских автобуса столкнулись под Алматы
В пос. Жапек батыра в Алматинской области произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов, передает корреспондент Zakon.kz.
В пос. Жапек батыра в Алматинской области произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов, передает корреспондент Zakon.kz.
Автобус 405 маршрута двигался по ул. Толе би в восточном направлении. Не доезжая ул. Алтаева водитель, посмотрев в зеркала, убедившись, что дорога свободна, стал разворачиваться в обратном направлении. И когда автобус был поперек дороги, в него врезался попутный 282-й маршрут, «торпеда комфорт».
Подвергшийся удару автобус протащило немного вперед. От удара в одном из автобусов поломались сидения.
Сами водители отказались рассказать о количестве пострадавших пассажиров. Со слов очевидцев, их было 3−4, примерно столько «скорых» прибыло на место происшествия.
Во всех обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.