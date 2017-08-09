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15:07 (мск), источник: Zakon.kz

Два пассажирских автобуса столкнулись под Алматы

В пос. Жапек батыра в Алматинской области произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов, передает корреспондент Zakon.kz.

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Автобус 405 маршрута двигался по ул. Толе би в восточном направлении. Не доезжая ул. Алтаева водитель, посмотрев в зеркала, убедившись, что дорога свободна, стал разворачиваться в обратном направлении. И когда автобус был поперек дороги, в него врезался попутный 282-й маршрут, «торпеда комфорт».

Подвергшийся удару автобус протащило немного вперед. От удара в одном из автобусов поломались сидения.

Сами водители отказались рассказать о количестве пострадавших пассажиров. Со слов очевидцев, их было 3−4, примерно столько «скорых» прибыло на место происшествия.

Во всех обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.

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