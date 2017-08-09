Два пассажирских автобуса столкнулись под Алматы

Автобус 405 маршрута двигался по ул. Толе би в восточном направлении. Не доезжая ул. Алтаева водитель, посмотрев в зеркала, убедившись, что дорога свободна, стал разворачиваться в обратном направлении. И когда автобус был поперек дороги, в него врезался попутный 282-й маршрут, «торпеда комфорт».