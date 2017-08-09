В одном из детских садов Хабаровска обнаружили взрывные устройства
Полицейские выехали в «заминированное» дошкольное учреждение.
Полицейские выехали в «заминированное» дошкольное учреждение.
Сотрудники правоохранительных органов Хабаровска выехали в «заминированное» дошкольное учреждение. По предварительной информации на территории детского сада в Краснофлотском районе обнаружили несколько взрывных устройств, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».
Официальные представители управления МВД России по Хабаровскому краю пока никак не комментируют информацию, ссылаясь на режим информационной тишины. Однако корреспондентам агентства удалось выяснить, что специальный наряд полиции направлен в детский сад.
«Сейчас
Корреспонденты агентства будут следить за развитием событий.