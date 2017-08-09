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11:56 (мск), источник: Восток Медиа

В одном из детских садов Хабаровска обнаружили взрывные устройства

Полицейские выехали в «заминированное» дошкольное учреждение.

Источник: Восток Медиа

Сотрудники правоохранительных органов Хабаровска выехали в «заминированное» дошкольное учреждение. По предварительной информации на территории детского сада в Краснофлотском районе обнаружили несколько взрывных устройств, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Официальные представители управления МВД России по Хабаровскому краю пока никак не комментируют информацию, ссылаясь на режим информационной тишины. Однако корреспондентам агентства удалось выяснить, что специальный наряд полиции направлен в детский сад.

«Сейчас какой-либо официальной информации нет. Мы ждём, когда оттуда вернутся наши сотрудники — тогда всё будет точно известно. Отряд выехал в Краснофлотский район, там сейчас проверяют один из детских садов», — сообщил источник агентства в правоохранительных органах.

Корреспонденты агентства будут следить за развитием событий.

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