Любителей сбрасывать стоки в Амур ищут в Хабаровске экологи и полиция
После ливней специалисты снова обнаружили масляные пятна в реке.
После ливней специалисты снова обнаружили масляные пятна в реке.
В Хабаровске в ходе рейда полиции и экологов в Амуре были обнаружены масляные пятна. Необходимость в проверке возникла после того, как в департамент Росприроднадзора поступило сообщение от работников хабаровского речного торгового порта о наличии радужных пятен на воде.
Во время проверки сообщения была обследована акватория и водоохранная зона Амура, жалобы сотрудников речного порта подтвердились.
— Зафиксирован сброс из ливневой трубы загрязненных сточных вод в районе ул. Тихоокеанская 45 и излив сточных вод из переполненных коллекторов, попадающих в ливневый коллектор
Чтобы определить степень загрязнения, специалисты взяли пробы воды. Не исключено, что
Напомним, в Хабаровске давно ищут предприятие, которое периодически сбрасывает нефтепродукты вблизи коллектора