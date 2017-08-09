Любителей сбрасывать стоки в Амур ищут в Хабаровске экологи и полиция

В Хабаровске в ходе рейда полиции и экологов в Амуре были обнаружены масляные пятна. Необходимость в проверке возникла после того, как в департамент Росприроднадзора поступило сообщение от работников хабаровского речного торгового порта о наличии радужных пятен на воде.



Во время проверки сообщения была обследована акватория и водоохранная зона Амура, жалобы сотрудников речного порта подтвердились.



— Зафиксирован сброс из ливневой трубы загрязненных сточных вод в районе ул. Тихоокеанская 45 и излив сточных вод из переполненных коллекторов, попадающих в ливневый коллектор Курча-Мурча в районе ул. Тихоокеанская 53, — сообщает Росприроднадзор по ДФО.

Чтобы определить степень загрязнения, специалисты взяли пробы воды. Не исключено, что из-за прошедших ливней количество стоков, которые сбрасываются в воду на отдельных участках, могли увеличиться.



Напомним, в Хабаровске давно ищут предприятие, которое периодически сбрасывает нефтепродукты вблизи коллектора Курча-Мурча. Чтобы обнаружить нарушителя, во время заседания КЧС, которое состоялась в Хабаровске на прошлой неделе, было предложено установить фотоловушки, которые позволили бы зафиксировать момент слива стоков. На данный момент в коллекторе насчитывается более 20 врезок различных организаций.