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11:54 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Любителей сбрасывать стоки в Амур ищут в Хабаровске экологи и полиция

После ливней специалисты снова обнаружили масляные пятна в реке.

В Хабаровске в ходе рейда полиции и экологов в Амуре были обнаружены масляные пятна. Необходимость в проверке возникла после того, как в департамент Росприроднадзора поступило сообщение от работников хабаровского речного торгового порта о наличии радужных пятен на воде.

Во время проверки сообщения была обследована акватория и водоохранная зона Амура, жалобы сотрудников речного порта подтвердились.

— Зафиксирован сброс из ливневой трубы загрязненных сточных вод в районе ул. Тихоокеанская 45 и излив сточных вод из переполненных коллекторов, попадающих в ливневый коллектор Курча-Мурча в районе ул. Тихоокеанская 53, — сообщает Росприроднадзор по ДФО.
Чтобы определить степень загрязнения, специалисты взяли пробы воды. Не исключено, что из-за прошедших ливней количество стоков, которые сбрасываются в воду на отдельных участках, могли увеличиться.

Напомним, в Хабаровске давно ищут предприятие, которое периодически сбрасывает нефтепродукты вблизи коллектора Курча-Мурча. Чтобы обнаружить нарушителя, во время заседания КЧС, которое состоялась в Хабаровске на прошлой неделе, было предложено установить фотоловушки, которые позволили бы зафиксировать момент слива стоков. На данный момент в коллекторе насчитывается более 20 врезок различных организаций.

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