В Минске мошенник заработал на продаже айфонов более $60 тыс

Злоумышленник придумал легенду — он начинающий бизнесмен и занимается реализацией дорогостоящих мобильных телефонов. «В прейскуранте были указаны iPhone 7 за $550 и iPhone 7 Plus за $650. Мужчина утверждал, что низкие цены обусловлены тем, что аппараты привезены из США, а также переданы ему партнерами по бизнесу из России. К слову, несколько телефонов, которые были взяты в рассрочку в столичных салонах сотовой связи, действительно были проданы счастливым обладателям по указанным ценам, так что информация о выгодной покупке разлетелась по Минску, и клиентская база значительно расширилась», — отметили в ГУВД.