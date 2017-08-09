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11:34 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске мошенник заработал на продаже айфонов более $60 тыс

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мошенник заработал на продаже айфонов более $60 тыс., сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Источник: БЕЛТА

Злоумышленник придумал легенду — он начинающий бизнесмен и занимается реализацией дорогостоящих мобильных телефонов. «В прейскуранте были указаны iPhone 7 за $550 и iPhone 7 Plus за $650. Мужчина утверждал, что низкие цены обусловлены тем, что аппараты привезены из США, а также переданы ему партнерами по бизнесу из России. К слову, несколько телефонов, которые были взяты в рассрочку в столичных салонах сотовой связи, действительно были проданы счастливым обладателям по указанным ценам, так что информация о выгодной покупке разлетелась по Минску, и клиентская база значительно расширилась», — отметили в ГУВД.

Мошенник брал с покупателей частичную или полную предоплату и в результате завладел суммой более $60 тыс. Часть покупателей хотели приобрести телефоны для собственного пользования, а некоторые предприимчивые горожане надеялись перепродать аппараты подороже и оплачивали целые партии.

В отношении задержанного возбуждено 4 уголовных дела по ст.209 (мошенничество) УК РБ.

В милиции уже зарегистрировано 15 заявлений от пострадавших лиц, однако у правоохранителей есть информация, что покупателей было гораздо больше.

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