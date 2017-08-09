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11:36 (мск), источник: РИА Новости

На крупном химзаводе в Крыму обрушилась крыша цеха

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. В одном из зданий крупного химического завода «Крымский титан» в городе Армянске на севере полуострова произошло частичное обрушение конструкций кровли, сообщает крымское управление МЧС РФ.

Источник: РИА Новости

«На территории Армянского филиала ООО “Титановые инвестиции” произошло частичное обрушение конструкций кровли в одном из зданий цеха. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, крыша рухнула в одноэтажном здании на площади около 3,5 тысяч квадратных метров. По предварительной информации, на работу предприятия это не повлияло. Угрозы для здоровья сотрудников завода и дальнейшего обрушения нет.

В связи с чрезвычайным происшествием на предприятии работает межведомственная оперативная группа. Ситуация стабильна и находится на личном контроле начальника главного управления Сергея Шахова, по приказу которого силы и средства приведены в готовность оказывать помощь в ликвидации последствий обрушения.

«Крымский титан» производит диоксид титана, который используется при изготовлении товаров лакокрасочной отрасли, пластмасс и изделий на их основе с высокими термическими свойствами (оконный пластик, предметы быта, детали автомобилей, машин и техники), а также каучука, линолеума, бумаги, картона и обоев. Также завод производит удобрения.

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