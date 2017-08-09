На крупном химзаводе в Крыму обрушилась крыша цеха

Источник: РИА Новости

«На территории Армянского филиала ООО “Титановые инвестиции” произошло частичное обрушение конструкций кровли в одном из зданий цеха. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, крыша рухнула в одноэтажном здании на площади около 3,5 тысяч квадратных метров. По предварительной информации, на работу предприятия это не повлияло. Угрозы для здоровья сотрудников завода и дальнейшего обрушения нет.

В связи с чрезвычайным происшествием на предприятии работает межведомственная оперативная группа. Ситуация стабильна и находится на личном контроле начальника главного управления Сергея Шахова, по приказу которого силы и средства приведены в готовность оказывать помощь в ликвидации последствий обрушения.