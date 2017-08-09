В Красноярске начали проверку сведений о пытках заключенных

По предварительным данным, инциденты имели место быть в едином помещении камерного типа ИК-31, куда изолируют наиболее злостных нарушителей режима содержания.
Сейчас жалобы каждого из находящихся там осужденных проверяют в том числе прокуратура региона и следственный комитет.
Сообщается, что ЕПКТ ИК-31, как и другие помещения подобного типа, оборудованы камерами видеонаблюдения, а следящие за порядком в камерах сотрудники правоохранительных органов обеспечены техническими средствами контроля и надзора.