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11:38 (мск), источник: "Российская газета"

В Красноярске начали проверку сведений о пытках заключенных

В управлении ФСИН по Красноярскому краю начали служебную проверку после распространения сведений о массовых избиениях и пытках заключенных. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

По предварительным данным, инциденты имели место быть в едином помещении камерного типа ИК-31, куда изолируют наиболее злостных нарушителей режима содержания.

Сейчас жалобы каждого из находящихся там осужденных проверяют в том числе прокуратура региона и следственный комитет.

Сообщается, что ЕПКТ ИК-31, как и другие помещения подобного типа, оборудованы камерами видеонаблюдения, а следящие за порядком в камерах сотрудники правоохранительных органов обеспечены техническими средствами контроля и надзора.

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